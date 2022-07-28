Опять за старое: Алла Пугачева появилась на людях в огромном балахоне до пят

Алла Пугачева давно покинула страну и теперь живет в Юрмале. Она обещала вернуться к сентябрю в Россию, чтобы отдать сына и дочь в третий класс. Но пока всем своим видом показывает, что не торопится домой.

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Накануне Максим Галкин запечатлел семейную прогулку по Юрмале. И на променад Алла Пугачева нарядилась в безразмерный балахон до пят. Возвращение к старому стилю смутило многих подписчиков – они давно отвыкли от подобных нарядов Примадонны и предпочитают видеть певицу в более светлых и коротких прикидах по фигуре.

Кстати, по слухам, семья Аллы Пугачевой собирается переезжать в США. И они якобы уже выставили на продажу замок в Грязи за 700 миллионов рублей, хотя изначальная его цена была миллиард.