«Опять скажут... что-то с лицом!»: 73-летняя Пугачева «обругала» мужа, извернувшись на заднем сиденье авто

Алла Пугачева с возрастом становится только краше и краше. Об этом говорил еще историк моды Александр Васильев. О том, что такое увядание и старость, как считают поклонники, певица даже не слышала.

Так, шоумен Максим Галкин показал свою вторую половинку, как он выразился, с естественной красотой. Примадонна предстала в авто без тонны макияжа, но зато в парике с гладкими «отутюженными волосами».

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Поняв, что муж снимает ее на камеру, Примадонна в шутку обругала Максима Галкина, потребовав от него, чтобы он показал ее в кадре исключительно красивой. Дав понять, что не со всех ракурсов она выглядит одинаково хорошо. Также артистка припомнила, какие гадости ей писали фанаты, намекнув, что ее лицо на видео должно выглядеть очаровательно.