Опять растет! Озвучен официальный курс доллара на завтра

Теперь Банк России предлагает доллар за 57,57 рубля. При этом в выходные и понедельник (1–3 октября) валюта США стоила официально в России — 55,30 рубля. Евро 4 октября будет стоить 54,39 рубля, в предыдущие дни октября его цена была на уровне 52,74 рубля.