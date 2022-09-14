Опять по стопам Бузовой? Костенко пошла учиться на ведущую, а детей отправила петь

Поклонники то и дело замечают, как бывший муж Ольги Бузовой постоянно копирует ее успех.

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Футболист Дмитрий Тарасов уже успел примерить на себя роли блогера и певца, не забывая при этом костерить свою экс-жену в различных интервью. В какой-то момент Ольга Бузова не выдержала и высказала ему все. Произошло это, когда спортсмен внезапно призвал ее на помощь в продвижении своего нового проекта.

Ведущая была возмущена и удивлена, как можно после нескольких лет троллинга и откровенного подражательства ее успеха обратиться к ней с предложением о сотрудничестве.

Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко поспешила объясниться с фолловерами, заявив, что это был чистый хайп, и они своей цели достигли — о проекте мужа написали в итоге многие СМИ.

Ну а теперь Костенко решила тоже пойти по стопам Бузовой, не выдумывая лишнего. Она, как и Ольга, решила стать телеведущей и отправилась на курсы по этой профессии, а детей отдала учиться вокалу.

Как вам такой поступок Костенко?