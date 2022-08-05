Опять омолодилась? Фанаты не узнали Пугачеву с натянутым лицом

Несколько недель назад Алла Пугачева с семьей перебралась из жаркого Израиля в Латвию. Звездное семейство остановилось в своем любимом особняке «Марта» в Юрмале, который арендует при каждом визите на балтийское побережье.
Алла Пугачева с фанатами. Фото: соцсети
Накануне Примадонну заметили на прогулке. Она пыталась скрыться от прохожих за большими очками и кепкой. И ей почти это удалось, ведь горожане не сразу узнали в ней известную артистку.
Фанатов смутило лицо Аллы Борисовны. Говорят, что натянутая кожа буквально изменила ее внешность. Похоже, что Примадонна вновь прибегла к услугам специалистов по омоложению.
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Напомним, ранее Алла Пугачева заявляла, что обязательно вернется в Россию к сентябрю, чтобы лично отвести детей в школу.