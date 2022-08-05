Опять омолодилась? Фанаты не узнали Пугачеву с натянутым лицом

Накануне Примадонну заметили на прогулке. Она пыталась скрыться от прохожих за большими очками и кепкой. И ей почти это удалось, ведь горожане не сразу узнали в ней известную артистку.

Фанатов смутило лицо Аллы Борисовны. Говорят, что натянутая кожа буквально изменила ее внешность. Похоже, что Примадонна вновь прибегла к услугам специалистов по омоложению.