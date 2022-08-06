«Опять облом»: звезда «Дома-2» Надежда Ермакова рассказала о неудаче в ЗАГСе

Надежда Ермакова из «Дома-2», снова получившая предложение руки и сердца от своего бойфренда Даниэля Чистова, сообщила в соцсетях о неудаче в ЗАГСе. Это, к слову, уже вторая попытка девушки построить семью с этим молодым человеком.

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Пара отправилась подавать заявление на регистрацию брака и выбрала дату 12 сентября – день, когда у них начались отношения. Но им отказали.

«Опять облом… Поехали подать заявление и в итоге не подали… Потому что изначально хотели расписаться на год отношений, но 12 сентября это понедельник и всего 2 ЗАГСа работает, в них эта дата занята, увы», - делится с подписчиками Ермакова.

Девушка уже не знает, что и делать – воспринимать это как знак и не регистрировать отношения или же переносить дату свадьбы. Она просит совета у подписчиков.

Напомним, Ермакова должна была стать женой Чистова еще в мае. Но жених засомневался и отменил все, из-за чего они расстались. Надежда долго была в депрессии, разбиралась в себе. В итоге простила бойфренда, а потом все у них началось сначала.