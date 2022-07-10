Опять несчастье: переживший развод Тигран Салибеков из «Дома-2» потерял близкого родственника

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков поделился печальной новостью с подписчиками микроблога. Он дал понять, что потерял близкого человека.

В микроблоге Тигран Салибеков разместил архивное фото красивой женщины, указав даты ее жизни.

«11. 08. 1953 – 9. 07. 2022», - подписал кадр Тигран Салибеков.

Он не сообщил, кем ему приходится покойная. Но подписчики предположили, что речь идет о родной бабушке участника телестройки.

Накануне в осетинских СМИ появилась информация о гибели в Моздоке пожилой женщины, которая скончалась, упав с крыши поликлиники. Уточняется, что погибшей было 69 лет.

Как известно, родные Тиграна Салибекова живут в Моздоке, а женщине, которую оплакивает участник проекта, как раз 69 лет. Судя по всему, погибшая и есть родственница Тиграна Салибекова.