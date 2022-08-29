Опять наперекор Елизавете II: Меган Маркл объявила, что возвращается в соцсети

Когда актриса собралась выходить замуж за принца Гарри, королева ее вежливо попросила отказаться от социальных сетей. Меган Маркл очень хотела войти в семью Виндзоров, поэтому просьбу выполнила.

Но несколько позже герцогиня и ее муж все-таки завели аккаунт sussexroyal. Вот только Маркл не устраивал порядок ведения страничек в королевской семье. По ее словам, все посты должны были быть тщательно согласованы.

Ну а теперь, когда Меган Маркл отреклась от престола, она решила не останавливать себя в своих желаниях. И объявила, что возвращается в соцсети.

Источник: The Cut