«Опять мне приснился»: уехавший в Израиль Шифрин заговорил о смерти

Недавно Ефим Шифрин уехал в Израиль. Причина – визит к родственникам. В Тель-Авиве живет его старший брат. Поэтому надолго задерживаться на земле обетованной планов у артиста нет.
Накануне Шифрин шокировал своих подписчиков в соцсети, разместив пост о жизни и смерти.
«Аньгел мой — опять мне приснился. Аньгел. А я наблюдаю: аньгелы улетают. На рыжих крылышках улетают под облака. И сизым волком по земле, белкою по древу, мыслию в башке стелются. Не лепо ли ны бяшеть, братия, как говорится. Нелепо ли? Нелепо», — написал артист в своей соцсети.
Звезда «Аншлага» добавил, что его душа стремится туда, где можно летать.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, 12 августа Ефим Шифрин планирует открыть театральный сезон в театре Романа Виктюка.