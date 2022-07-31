«Опять мне приснился»: уехавший в Израиль Шифрин заговорил о смерти

Артист решил навестить брата.
Ефим Шифрин

Ефим Шифрин. Фото: Global Look Press

Недавно Ефим Шифрин уехал в Израиль. Причина – визит к родственникам. В Тель-Авиве живет его старший брат. Поэтому надолго задерживаться на земле обетованной планов у артиста нет.

Накануне Шифрин шокировал своих подписчиков в соцсети, разместив пост о жизни и смерти.

«Аньгел мой — опять мне приснился. Аньгел. А я наблюдаю: аньгелы улетают. На рыжих крылышках улетают под облака. И сизым волком по земле, белкою по древу, мыслию в башке стелются. Не лепо ли ны бяшеть, братия, как говорится. Нелепо ли? Нелепо», — написал артист в своей соцсети.

Звезда «Аншлага» добавил, что его душа стремится туда, где можно летать.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, 12 августа Ефим Шифрин планирует открыть театральный сезон в театре Романа Виктюка.

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