«Опять мне приснился»: уехавший в Израиль Шифрин заговорил о смерти

Недавно Ефим Шифрин уехал в Израиль. Причина – визит к родственникам. В Тель-Авиве живет его старший брат. Поэтому надолго задерживаться на земле обетованной планов у артиста нет.

Накануне Шифрин шокировал своих подписчиков в соцсети, разместив пост о жизни и смерти.