«Опять куча фотошопа»: обнажившая бока Бузова получила оплеуху от поклонников

Ольга Бузова похвасталась в Telegram-канале стройным и загорелым телом в пляжном наряде, но вместо комплиментов нарвалась на очередную критику.
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Поющая ведущая опубликовала снимок, где она красуется в красном монокини с соблазнительными разрезами по бокам.
Образ она дополнила соломенной шляпой и умиротворенным выражением лица с едва выделяющимся на фоне ее шоколадной кожи макияжем.
«Список дел на сегодня. Не сегодня», — написала Бузова под снимком.
Поющая ведущая щегольнула стройным телом. Фото: Telegram-канал Ольги Бузовой
Правда, поклонники обратили внимание не на роскошные формы поп-дивы, а на следы обработки фото. Многим бросилось в глаза, как неестественно выглядит звезда.
«Опять куча фотошопа и фильтров. В жизни совсем не такая»; «Странно, а мне вчера скидывали ее фотки из Омска, без фотошопа, ну совсем не похожа», — высказались фолловеры.
Ранее Ольга Бузова опозорилась на публике, назвав классика чужим именем. Оговорка поющей ведущей быстро разлетелась по Сети.