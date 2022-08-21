«Опять куча фотошопа»: обнажившая бока Бузова получила оплеуху от поклонников

Ольга Бузова похвасталась в Telegram-канале стройным и загорелым телом в пляжном наряде, но вместо комплиментов нарвалась на очередную критику.

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Поющая ведущая опубликовала снимок, где она красуется в красном монокини с соблазнительными разрезами по бокам.

Образ она дополнила соломенной шляпой и умиротворенным выражением лица с едва выделяющимся на фоне ее шоколадной кожи макияжем.