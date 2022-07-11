Опять исчезнет с полок? Россиянам рассказали, что станет с сахаром этим летом

Лето в разгаре, и уже подошло время варить варенье и делать заготовки на предстоящую зиму. И главным ингредиентом, помимо самих плодов и овощей, является сахар. Что ждет потребителей в период летнего повышенного спроса.

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Как отмечает эксперт Михаил Оганезов, специалист департамента стратегических исследований Total Research, резкого роста цен на сахар ожидать в ближайшее время не следует. Мартовский сахарный ажиотаж сошел на нет, люди до сих пор имеют запасы, да и на полках товар уже не исчезает так стремительно – рынок выправился.

«Каких-то серьезных изменений в ценах сейчас нет, они колеблются в пределах инфляции, и их контролирует ФАС вместе с правительством. С запасами тоже никаких проблем нет, поскольку пока что заблокирован экспорт, к тому же урожай в этом году обещает быть очень сильным», - рассказал Оганезов сайту Prime.

Даже если волна спроса поднимется, то подорожание будет не таким ощутимым, как минувшей весной.

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