Опять беременна? Жена Ивана Янковского засветилась на улице с животом в свободном платье

Диана Пожарская и Иван Янковский отмечают первый день рождения сына Олега. Артисты старательно охраняют свое личное пространство и редко приходят на светские мероприятия.

И появление на свет у них малыша стало большим сюрпризом для публики, да и то, что их отношениям уже два года многим верится с трудом. Диана и Иван уверены, что счастье любит тишину.

Ну а теперь Диана Пожарская засветилась на прогулке в свободном платье, какие носят беременные женщины. При дуновении ветра оно показало некие объемы в области живота. Возможно, это просто неудачный крой. Однако поклонники артистов успели уже порадоваться за молодых, надеясь, что они опять ждут прибавления.