«Опять беляш съела?»: блогер Миро прошлась по Собчак, засветившей округлившийся животик в платье-комбинации

Известная журналистка Ксения Собчак на днях опубликовала новое фото в микроблоге. В кадре она предстала в платье-комбинации лавандового оттенка, накинув поверх жакет.
Наряд подчеркнул формы Ксении Собчак, а именно округлившийся животик. Подписчики тут же заподозрили Ксению в беременности.
Их домыслы развеяла популярный блогер Лена Миро. Она заявила, что Собчак не может быть беременной, потому что почти не видится с мужем. По предположению Миро, звезда просто перестала следить за собой и ленится посещать спортзал.
Ксения Собчак подчеркнула живот в лавандовом платье. Фото: соцсети
«Все снова заговорили о беременности, совершенно забыв, что последние месяцы Ксения провела вдали от мужа. Если это не беременность, как мы только что с вами выяснили, значит, Ксения снова съела беляш. Вот иной человек навернет тарелку борща, макарон — на второе, запьет обед компотом с пончиком, и хоть бы хны. Не заметишь. С Ксенией ситуация совершенно другая. После родов так бывает со многими, но у большинства проходит само или в результате укрепляющих тренировок», — высказалась Лена Миро.
Она тут же отчитала Ксению Собчак за то, что той, видимо, лень заниматься физкультурой и качать пресс. Лена Миро предполагает, что от отказывающейся следить за собой Собчак вскоре сбежит, если еще не сбежал, муж-режиссер Богомолов.
Еще больше звездных новостей в телеграм-канале «Звездная пыль».
«Неужели самой приятно быть рыхлой? При этом Ксения очень переживает за свой брак с Константином. Съест беляш и не понимает, почему муж за ней не бежит. Удивительно, да?» — съехидничала Миро.