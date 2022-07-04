«Опять беляш съела?»: блогер Миро прошлась по Собчак, засветившей округлившийся животик в платье-комбинации

«Все снова заговорили о беременности, совершенно забыв, что последние месяцы Ксения провела вдали от мужа. Если это не беременность, как мы только что с вами выяснили, значит, Ксения снова съела беляш. Вот иной человек навернет тарелку борща, макарон — на второе, запьет обед компотом с пончиком, и хоть бы хны. Не заметишь. С Ксенией ситуация совершенно другая. После родов так бывает со многими, но у большинства проходит само или в результате укрепляющих тренировок», — высказалась Лена Миро.

Она тут же отчитала Ксению Собчак за то, что той, видимо, лень заниматься физкультурой и качать пресс. Лена Миро предполагает, что от отказывающейся следить за собой Собчак вскоре сбежит, если еще не сбежал, муж-режиссер Богомолов.

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