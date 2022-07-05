Опять аншлаг: на концерты Максима Галкина в Латвии проданы все билеты

Муж Аллы Пугачевой, Максим Галкин, сообщил о повышенном интересе к нему поклонников.
Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Телеведущий и пародист Максим Галкин в этом году проводит лето в непривычном для себя формате.

Вместо заслуженного отдыха юморист вынужден работать, чтобы обеспечивать достойный уровень жизни жене Алле Пугачевой и детям Гарри и Лизе.

Максим Галкин дал несколько концертов в Израиле. В плане у него концерты в Турции и Латвии.

В микроблоге Максим Галкин сообщил, что в Латвии у него аншлаги. Билеты на его концерт в городке Резекне с населением в 26 тысяч человек распроданы за месяц до выступления.

 

Все билеты на концерт Галкина проданы. Фото: соцсети

«Резекне, жду нашей встречи!» — написал Максим Галкин.

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Напомним, Максим Галкин после каждого концерта в Израиле публиковал видеоотчеты о том, как они проходили. Вероятно, стоит ждать подобного и после выступлений Максима Галкина в Турции и Латвии.

 

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