Опять аншлаг: на концерты Максима Галкина в Латвии проданы все билеты

Телеведущий и пародист Максим Галкин в этом году проводит лето в непривычном для себя формате.

Вместо заслуженного отдыха юморист вынужден работать, чтобы обеспечивать достойный уровень жизни жене Алле Пугачевой и детям Гарри и Лизе.

Максим Галкин дал несколько концертов в Израиле. В плане у него концерты в Турции и Латвии.

В микроблоге Максим Галкин сообщил, что в Латвии у него аншлаги. Билеты на его концерт в городке Резекне с населением в 26 тысяч человек распроданы за месяц до выступления.