Опять аншлаг: на концерты Максима Галкина в Латвии проданы все билеты

Телеведущий и пародист Максим Галкин в этом году проводит лето в непривычном для себя формате.
Вместо заслуженного отдыха юморист вынужден работать, чтобы обеспечивать достойный уровень жизни жене Алле Пугачевой и детям Гарри и Лизе.
Максим Галкин дал несколько концертов в Израиле. В плане у него концерты в Турции и Латвии.
В микроблоге Максим Галкин сообщил, что в Латвии у него аншлаги. Билеты на его концерт в городке Резекне с населением в 26 тысяч человек распроданы за месяц до выступления.
Все билеты на концерт Галкина проданы. Фото: соцсети
«Резекне, жду нашей встречи!» — написал Максим Галкин.
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Напомним, Максим Галкин после каждого концерта в Израиле публиковал видеоотчеты о том, как они проходили. Вероятно, стоит ждать подобного и после выступлений Максима Галкина в Турции и Латвии.
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