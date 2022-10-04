Опустилась вниз по корпусу и улыбнулась: Белый показал, как радуется ему Хаматова в Риге

Российские артисты теперь появляются вместе все чаще и чаще.
Чулпан Хаматова.

Чулпан Хаматова. Фото: Global Look Press

Сбежавшие из России актеры Чулпан Хаматова и Анатолий Белый создали своеобразный актерский тандем за границей. Они выступают со своими антрепризами в городах Израиля и Прибалтики.

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В личном блоге актер показал встречу с Чулпан Хаматовой и друзьями, не скрыв, что она была очень теплой, даже свойской.

На обнародованном фото артистка странно сползла по корпусу Белого вниз, выглянув где-то в области живота и открыто улыбнулась. Очевидно, что Хаматова рада общению со своим коллегой.

 

Встреча Хаматовой, Белого с друзьями. Фото: соцсети

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