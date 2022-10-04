«Опустил руки и сломался»: последние новости о состоянии Николая Носкова

Иосиф Пригожин рассказал, что известный певец Николай Носков совсем опустил руки. Продюсер переживает, что артист «пал духом».

«Носкова буквально вывозят на выступления, и это происходит вопреки его собственному желанию. Близкие делают все, чтобы он пел», - заявил он в шоу «ты не поверишь!».

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При этом Пригожин подчеркнул, что сцена продлевает жизнь певцу. С ним долго разговаривали перед тем, как вывели на сцену. Артист противился как мог.

Напомним, носков перенес инсульт в 2017 году. С тех пор он старается изолироваться от общества.