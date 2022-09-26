Опубликованы записи из дневников актера Алана Рикмана

Читатели британской The Guardian смогли ознакомиться с отрывками из книги «Безумно, глубоко: дневники Алана Рикмана», составленной на основе личных записей британского актера, сыгравшего роль профессора Северуса Снейпа в фильмах о мальчике, который выжил.

Рикман умер в январе 2016 года в Лондоне, у него был рак поджелудочной железы. За 10 лет до этого, в 2005 году, актер столкнулся с другим типом онкологии — раком простаты. Тогда он перенес операцию и продолжил съемки в серии фильмов о Гарри Поттере. Благодаря дневникам, которые он вел, люди узнали, насколько тяжело ему пришлось в то время.

«Скоро начнутся съемки «Ордена Феникса». Чувствую себя не очень хорошо. Но придерживаюсь принципа: «Доведи дело до конца. Это твоя история», — написал Алан Рикман вскоре после операции.

Записи, касающиеся «Гарри Поттера», актер помечал рисунком в виде очков с круглой оправой — таких же, какие носил Гарри.

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