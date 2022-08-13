Опозорили Эмина на всю округу: Самойлова и Джиган устраивают шумные вечеринки в доме певца

Причина в шумных вечеринках, которые устраивают звезды. Соседи думают, как бы им выселить рэпера с женой. Штрафов по тысячи рублей они не боятся.

По одной из версий, в самое ближайшее время Самойлова и Джиган эмигрируют из России. В нашей стране их удерживает только непроданный дом. Пиарить свою косметическую продукцию модель сможет и из-за рубежа. Джигану же просто придется перелечь с одного дивана на другой, сообщает телеграм-канал «Только никому».

Напомним, что Джиган и Самойлова продают свой особняк за 140 миллионов рублей. Пока они снимают коттедж у музыканта Эмина за три миллиона рублей в месяц.