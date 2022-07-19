«Опасные разведенки»: сестры-близнецы Колисниченко из «Дома-2» отожгли в бикини на пляже под Геленджиком

Бывшие участницы «Дома-2», сестры-близнецы Катя и Юлия Колисниченко в этом году развелись со своими мужьями. Катя прожила в браке меньше двух лет, Юлия - чуть больше десяти.

И только сейчас сестры почувствовали себя по-настоящему счастливыми и раскрепощенными. Прихватив с собой сыновей, которых четверо на двоих - трое у Юли и один у Кати, родственницы рванули на моря.

Местом отдыха разведенные сестры выбрали поселок Архипо-Осиповку под Геленджиком. Здесь они воссоединились после разлуки, так как живут в разных городах.

На местном пляже сестры задали жару, представ в бикини и продемонстрировав свои точеные фигурки.