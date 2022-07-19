«Опасные разведенки»: сестры-близнецы Колисниченко из «Дома-2» отожгли в бикини на пляже под Геленджиком

Экс-участницы реалити-шоу Катя и Юля Колисниченко покрасовались на местном пляже.
Катя Колисниченко и Юлия Салибекова

Катя Колисниченко и Юлия Салибекова. Фото: соцсети

Бывшие участницы «Дома-2», сестры-близнецы Катя и Юлия Колисниченко в этом году развелись со своими мужьями. Катя прожила в браке меньше двух лет, Юлия - чуть больше десяти.

И только сейчас сестры почувствовали себя по-настоящему счастливыми и раскрепощенными. Прихватив с собой сыновей, которых четверо на двоих - трое у Юли и один у Кати, родственницы рванули на моря.

Местом отдыха разведенные сестры выбрали поселок Архипо-Осиповку под Геленджиком. Здесь они воссоединились после разлуки, так как живут в разных городах.

На местном пляже сестры задали жару, представ в бикини и продемонстрировав свои точеные фигурки.

Сестры-близнецы Колисниченко в бикини. Фото: соцсети

«Опасные разведенки. Близко не подходить, а то сильно притягивает. Наконец-то, мы вместе», - написала под фото в микроблоге Катя Колисниченко.

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«Очень опасные», «Красотки», «Наслаждайтесь жизнью. И берегите детей», «Воу, воу, полегче!» - высказались в Сети по поводу горячего кадра.

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