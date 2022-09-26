Опальная Меган Маркл проплыла мимо? Кому из невесток Елизаветы II достанутся ее драгоценности

Елизавета II за годы своего правления сумела обзавестись целой коллекцией эксклюзивных украшений. Все личные драгоценности перейдут по наследству двум титулованным дамам, которые имеют непосредственное отношение к монаршей семье. Так распорядилась сама Елизавета II. Ее Величество сохранила шкатулку с драгоценностями, в которой хранится более 300 ювелирных изделий тончайшего качества.

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Особую любовь бабушка принцев Уильяма и Гарри питала к брошам. Только этих украшений в шкатулке Ее Величества насчитали 98 штук. Это и подарки мужа Елизаветы II — принца Филиппа, и украшения, которые переданы по наследству.

В шкатулке также хранятся 46 ожерелий с драгоценными камнями. Все эти ювелирные изделия перейдут в пользование невесток Ее Величества: королеве-консорта Камилле и жене принца Уильяма — Кейт Миддлтон. А вот опальной Меган Маркл в этом списке нет.

По материалам Daily Express