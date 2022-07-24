«Они здороваются и прощаются»: Эмин Агаларов признался, что отец игнорирует его жену Алену Гаврилову

Бизнесмен и певец Эмин Агаларов официально подтвердил то, о чем шептались многие после того, как его отец, миллиардер Араз Агаларов не пришел на свадьбы сына с Аленой Гавриловой.
Араз Агаларов, действительно, не принял выбор Эмина и не общается с его второй женой, моделью Аленой Гавриловой.
«Они здороваются и прощаются», - рассказал Эмин Агаларов в беседе с Надеждой Стрелец.
«То есть, не самые теплые отношения?» - уточнила Надежда Стрелец
«Да их просто нет. Это вопрос к отцу. Я у него не спрашивал. Я не берусь давать какую-то оценку. Мы давно уже определились, что если кто-то с чем-то не согласен, то это проблема того, кто не согласен. Получилось так, как получилось. У меня с отцом теплые отношения, а отсутствие отношений у отца и моей жены, это не проблема», - объяснил Эмин Агаларов.
Араз Агаларов. Фото: Global Look Press
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Напомним, ранее Эмин Агаларов подтвердил, что больше года назад воссоединился с Аленой Гавриловой после разрыва.
По материалам интервью на канале Надежды Стрелец на YouTube.com.