«Они здороваются и прощаются»: Эмин Агаларов признался, что отец игнорирует его жену Алену Гаврилову

Бизнесмен и певец Эмин Агаларов официально подтвердил то, о чем шептались многие после того, как его отец, миллиардер Араз Агаларов не пришел на свадьбы сына с Аленой Гавриловой.

Араз Агаларов, действительно, не принял выбор Эмина и не общается с его второй женой, моделью Аленой Гавриловой.