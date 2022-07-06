«Они заставляли работать 17 концертов»: Разин назвал виновных в смерти Шатунова

На протяжении нескольких лет ныне покойный Юрий Шатунов судился с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным за авторство песен. Незадолго до смерти артист все же выиграл дело, но, по последним сообщениям, Разин на этом не остановится. Он намерен и дальше судиться, только теперь уже с вдовой Шатунова Светланой.
Накануне Андрей Разин заявил, что адвокатов певца тоже считает виновными в его смерти.
Андрей Разин. Фото: Global Look Press
«Адвокаты, которые сегодня рассказывают всякие сказки про экстрадицию, это те люди, которые также виновны в смерти Юры, потому что именно они заставляли его работать эти 17 концертов, чтобы оплачивать их услуги. Он практически не видел семью, а работал на то, чтобы они занимались этими судебными разбирательствами, которые ничего не значат для правообладателей и для самого Юры Шатунова. Я считаю, что и адвокаты, и судья Ставропольского суда должны понести справедливое наказание», — написал Разин в своей соцсети.
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Напомним, Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Ему было 48 лет.