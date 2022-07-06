«Они заставляли работать 17 концертов»: Разин назвал виновных в смерти Шатунова

На протяжении нескольких лет ныне покойный Юрий Шатунов судился с продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным за авторство песен. Незадолго до смерти артист все же выиграл дело, но, по последним сообщениям, Разин на этом не остановится. Он намерен и дальше судиться, только теперь уже с вдовой Шатунова Светланой.

Накануне Андрей Разин заявил, что адвокатов певца тоже считает виновными в его смерти.