«Они закрылись, потому что все переругались. Это женщины»: Турава – о Comedy Woman

Как отметила Турава, в какой-то момент она поняла, что ее сливают из проекта. Ей доставались несмешные роли. Она читала сценарии и понимала, что они не для нее. Она же привыкла выступать так, чтобы зрители смеялись над каждым ее словом. В конце концов, ей сказали, что на ее участие в съемках просто нет денег.

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Напомним, что Comedy Woman выходил с ноября 2008 года. Проект был окончательно закрыт в мае 2020 года.