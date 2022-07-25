«Они закрылись, потому что все переругались. Это женщины»: Турава – о Comedy Woman

Звезда Comedy Woman Тамара Турава в шоу Лауры Джугелии объяснила, почему закрылся популярный проект.
«Мне кажется, они закрылись потому, что все переругались… Это женщины. Десять лет и так для проекта, который ведут женщины, — это уже дофига. Я думаю, там просто началось что-то сумасшедшее».
Как отметила Турава, в какой-то момент она поняла, что ее сливают из проекта. Ей доставались несмешные роли. Она читала сценарии и понимала, что они не для нее. Она же привыкла выступать так, чтобы зрители смеялись над каждым ее словом. В конце концов, ей сказали, что на ее участие в съемках просто нет денег.
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Напомним, что Comedy Woman выходил с ноября 2008 года. Проект был окончательно закрыт в мае 2020 года.