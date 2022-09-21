«Они выбрали бабло»: Данко шокирован выходками Пугачевой и Галкина*

Знаменитости продолжают активно обсуждать заявление Аллы Пугачевой, попросившей Министерство юстиции РФ внести ее в реестр иноагентов вслед за мужем Максимом Галкиным.

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По мнению Данко (Александра Фадеева), артистка поступила так из меркантильных соображений, чтобы сохранить свою недвижимость и банковские счета за границей.

Певец признался, что был шокирован решением коллеги, в которую раньше всецело верил.

«Оказалось, что они оба — хитромудрые ребята и между человеческими позициями и деньгами, выбрали второе. Уверен, их вынудили это сделать. Вот они и выбрали бабло», — высказался Данко в беседе с PROZVEZD.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.