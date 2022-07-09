«Они всегда оставались в стороне»: Запашный высказался в адрес Пугачевой и Ротару

Артист цирка Эдгард Запашный активно следит за всем происходящим в мире шоу-бизнеса. Так, недавно он отметил, что хотел бы встретиться с оскандалившимся Максимом Галкиным и совместно ответить на интересующие многих вопросы.

По мнению Запашного из всех представителей шоу-бизнеса по-настоящему проблемами страны интересовался только ныне покойный Иосиф Кобзон.