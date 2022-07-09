«Они всегда оставались в стороне»: Запашный высказался в адрес Пугачевой и Ротару

Артист цирка Эдгард Запашный активно следит за всем происходящим в мире шоу-бизнеса. Так, недавно он отметил, что хотел бы встретиться с оскандалившимся Максимом Галкиным и совместно ответить на интересующие многих вопросы.
По мнению Запашного из всех представителей шоу-бизнеса по-настоящему проблемами страны интересовался только ныне покойный Иосиф Кобзон.
«Кобзон не только продолжал петь, но и делал для страны столько, сколько не сделали ни Алла Пугачева, ни София Ротару. Последние не были замечены в улучшении жизни страны, хотя при этом оставались суперпевицами. Они всегда оставались в стороне, но это их жизнь», - цитирует Запашного NEWS.ru.
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Напомним, на днях Алла Пугачева и Максим Галкин приехали в Латвию. Пара остановилась в особняке «Марта», который арендует за 100 тысяч евро (порядка 6,5 млн рублей) в месяц.