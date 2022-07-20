«Они улетают без меня!»: Боня призналась, что избранник изменил ей с подругой

Минувшей зимой Виктория Боня похвасталась обручальным кольцом с увесистым бриллиантом. Тогда звезда заявила, что ее избранник – иностранец и вообще не говорит по-русски. Вот только имя его называть не стала.

Спустя несколько месяцев Виктория заявила, что свадьбы не будет. О причине расставания решилась рассказать только сейчас.