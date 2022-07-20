«Они улетают без меня!»: Боня призналась, что избранник изменил ей с подругой

Минувшей зимой Виктория Боня похвасталась обручальным кольцом с увесистым бриллиантом. Тогда звезда заявила, что ее избранник – иностранец и вообще не говорит по-русски. Вот только имя его называть не стала.
Спустя несколько месяцев Виктория заявила, что свадьбы не будет. О причине расставания решилась рассказать только сейчас.
«Мой мужчина, с которым мы были три года вместе, пригласил меня отметить день рождения на юге Франции. Он сказал: «Возьми подругу с собой. Мы ей сделаем визу». Она отдает ему паспорт для оформления визы. Они улетают без меня! Я звоню накануне дня рождения подруге, слышу на фоне играет пианино. Она: «Знаешь, я уехала к маме в Подмосковье». Звоню ему, а в трубке такая же музыка: «Ой, я улетел в Швейцарию». Идиоты!» - рассказала Боня в Rutube-шоу «Злые языки».
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Напомним, Виктория Боня воспитывает дочь Анджелину от миллионера Алекса Смерфита.