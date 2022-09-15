«Они только для детей или для взрослых тоже?»: Пугачева попросила у Гарри и Лизы «витамины для ума»

«Привет, папа», — задорно заявила Лиза Галкина.

Здорово», — сказал Гарри.

«Школьники мои. Долго будете в школе?» — поинтересовалась Примадонна.

«Я до шести», — заявила Лиза.

«Я до полвосьмого», — добавил Гарри.

«Труженики мои. А что мы едим? Булочки. Какой вкусный хлеб, варенье, малинка. Что еще надо, ничего. И мои таблеточки», — заметила Пугачева.

«И витамины для ума», — сказал Гарри.

«Они только для детей или для взрослых тоже? Мне можно для ума», — отметила Примадонна.

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Напомним, что Гарри и Лиза ходят в третий класс Первой московской гимназии. Ради них Примадонна вернулась из-за рубежа.