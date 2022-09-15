«Они только для детей или для взрослых тоже?»: Пугачева попросила и Гарри и Лизы «витамины для ума»

Певица Алла Пугачева в соцсетях опубликовала ролик со своими наследниками Гарри и Лизой Галкиными. Его она переслала своему мужу юмористу Максиму Галкину. Ребята в этот момент собирались в школу.
«Привет, папа», - задорно заявила Лиза Галкина.
Здорово», - сказал Гарри.
«Школьники мои. Долго будете в школе?», - поинтересовалась Примадонна.
«Я до шести», - заявила Лиза.
«Я до полвосьмого», - добавил Гарри.
«Труженики мои. А что мы едим? Булочки. Какой вкусный хлеб, варенье, малинка. Что еще надо, ничего. И мои таблеточки», - заметила Пугачева
«И витамины для ума», - сказал Гарри
«Они только для детей или для взрослых тоже? Мне можно для ума», - отметила Примадонна.
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Напомним, что Гарри и Лиза ходят в третий класс Первом московской гимназии. Ради них Примадонна вернулась из-за рубежа.