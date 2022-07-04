«Они так плохо учатся»: Евгений Цыганов публично унизил своих детей от Ирины Леоновой

Звезда театра и кино Евгений Цыганов — отец восьмерых детей. Семерых наследников ему родила актриса Ирина Леонова, с которой Цыганов расстался в 2016 году.
Восьмого ребенка — сына Федю — артисту подарила Юлия Снигирь.
Почти все дети Цыганова — школьники. Во время беседы с журналисткой Ксенией Собчак Евгений Цыганов дал понять, что его наследники не блещут способностями и не проявляют рвения к учебе.
Когда речь зашла о том, что в последнее время в определенных кругах наметилась тенденция на отъезд из России, Собчак объяснила, почему такое решение приняли ее друзья.
«У тебя же очень много детей. Мои знакомые, которые уехали, говорят о том, что не хотят, чтобы их дети учились по новым учебникам», — сказала Ксения Собчак.
Евгений Цыганов заявил, что его наследники учатся и будут учиться в России. Образование за границей они не потянут.
«По поводу учебников… Они так плохо учатся, что…» — высказался о детях Евгений Цыганов.
Ирина Леонова родила Евгению Цыганову семерых детей. Фото: Global Look Press
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Напомним, ранее Евгений Цыганов заявлял, что не расставался с матерью своих наследников Ириной Леоновой.
«Как такового развода у меня не было, и я никого не бросал, как это формулируется, неважно, детей или женщину, — высказался Евгений Цыганов. — Для меня это странные сами по себе формулировки, потому что это дорогие, близкие мне люди, с которыми мы вместе существуем. У нас общие проблемы, у нас общие дела, какие-то движения. Это, действительно, противная и неверная формулировка. Для меня лично».
По материалам Youtube-шоу «Осторожно: Собчак»