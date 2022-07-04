«Они так плохо учатся»: Евгений Цыганов публично унизил своих детей от Ирины Леоновой

Звезда театра и кино Евгений Цыганов — отец восьмерых детей. Семерых наследников ему родила актриса Ирина Леонова, с которой Цыганов расстался в 2016 году.

Восьмого ребенка — сына Федю — артисту подарила Юлия Снигирь.

Почти все дети Цыганова — школьники. Во время беседы с журналисткой Ксенией Собчак Евгений Цыганов дал понять, что его наследники не блещут способностями и не проявляют рвения к учебе.

Когда речь зашла о том, что в последнее время в определенных кругах наметилась тенденция на отъезд из России, Собчак объяснила, почему такое решение приняли ее друзья.

«У тебя же очень много детей. Мои знакомые, которые уехали, говорят о том, что не хотят, чтобы их дети учились по новым учебникам», — сказала Ксения Собчак.

Евгений Цыганов заявил, что его наследники учатся и будут учиться в России. Образование за границей они не потянут.