«Они совершили большие поступки»: Лобода выразила уважение Галкину и Невзорову*

Как отметила Лобода, она в восторге от действий некоторых звезд. «Это большие поступки. Это люди, которые жертвуют всем. Они меняют свои жизни. Почему я должна говорить, что они плохие люди. Я так не считаю», — заявила Лобода.

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Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.