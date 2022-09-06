«Они совершили большие поступки»: Лобода выразила уважение Галкину и Невзорову*

Певица Светлана Лобода в интервью с Екатериной Гордеевой* объяснила, почему уважает юмориста Максима Галкина и телеведущего Александра Невзорова*.
«Есть такие люди, как Максим Галкин, Александр Невзоров*, которые конкретно высказывают свою позицию. Они конкретно меняют свою жизнь, чтобы быть на стороне правды. Чтобы поддерживать людей на Украине».
Как отметила Лобода, она в восторге от действий некоторых звезд. «Это большие поступки. Это люди, которые жертвуют всем. Они меняют свои жизни. Почему я должна говорить, что они плохие люди. Я так не считаю», — заявила Лобода.
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Ранее Светлана Лобода заявила, что больше не появится в России. Она уже не раз позволяла себе негативные высказывания о нашей стране.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.