«Они сделали свой выбор»: на Тодоренко, Королеву и Лорак началась охота на Украине

На звезд с украинскими корнями Регину Тодоренко, Наташу Королеву и Ани Лорак началась охота в родной для них стране. В адрес знаменитостей стали поступать угрозы из-за их высказываний по поводу известных событий.

«Все артисты, которые до сих пор "с гордостью" пользуются званиями народных артистов Украины, когда им это удобно, но давно уже таковыми не являются из-за молчания или поддержки российской агрессии, скоро будут этих званий лишены», — пригрозил глава Минкульта Украины Александр Ткаченко.

Артист Андрей Данилко, он же Верка Сердючка, не промолчал на заявление чиновника.

«Не осуждаю Ани Лорак, Регину Тодоренко, Наташу Королеву, но понять этого не могу по своим человеческим качествам. Они сделали свой выбор. С другой стороны — у них страх за дом, где живут. Я никого не осуждаю», — цитирует певца «Комсомольская правда».

Ранее, напомним, украинская диаспора в Чикаго устроила бойкот Ани Лорак. Причиной недовольства стало громкое заявление певицы по поводу поведения ее соотечественников в США. Звезда сравнила их действия со спектаклем.