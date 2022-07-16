«Они с ним как две капли воды похожи»: у Юры Шатунова нашли родную сестру

В YouTube-передаче «Оставаться людьми» автор встретился с жителями села Кумертау, где родился Юра Шатунов, и один из местных жителей рассказал, что у певца осталась близкая родственница.

«Точно была у него родная сестра. Она вместе с ним была в интернате и детдоме. Сестренка — копия Юры. Красавица. В детдоме они были вместе. Она была на Троекуровском кладбище на похоронах. Плакала. Они с ним как две капли воды похожи. Он в детдоме ее защищал», - рассказал земляк Шатунова.

Сейчас, как рассказал собеседник, сестра Шатунова живет в Москве. Как ее зовут и чем она занимается, история умалчивает.

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Напомним, Юрий Шатунов ушел из жизни в 48-летнем возрасте. Он скончался 23 июня от инфаркта.