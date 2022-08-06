«Они просто уехали на лето»: Бледанс высказалась о лишении Пугачевой и Галкина имущества

Алла Пугачева и Максим Галкин улетели из России, обосновавшись сначала в Израиле, а затем перебравшись в Юрмалу. По слухам, звездная семья собирается эмигрировать в США. В Госдуме предложили проверить их на факт уплаты налогов в стране и в случае нарушений принять соответствующие санкции вплоть до конфискации имущества.

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На защиту знаменитой пары встала актриса Эвелина Бледанс. В беседе с сайтом Pravda.ru она высказала свое мнение насчет карательной инициативы.