«Они переходят границы дозволенного»: Никас Сафронов обругал российские ток-шоу

Никас Сафронов убежден, что изобилующие ток-шоу федеральные каналы ничего не потеряют, если уберут из эфирной сетки подобные телепередачи.

Художник считает, что увиденное и услышанное может негативно сказаться на психике зрителей. Они начинают верить в небылицы, принимая за чистую монету все то, что им транслируют, и, вместо того, чтобы окружить себя позитивом, напротив, они погружаются в мир вечных скандалов и ругани.

«Они (ток-шоу — прим. ред.) временами переходят границы дозволенного. В наше непростое время, наверное, действительно, не стоит показывать на федеральных каналах то безобразие, которые мы периодически наблюдаем во всевозможных ток-шоу на разных телеканалах – грязь, склоки, скандалы, ложь. Многих талантливых, да и обычных людей незаслуженно очернили на этих ток-шоу – не разобравшись в сути или намеренно выдумав «утку», — высказался художник.

«Зрителям показывают нижнее белье, драки за наследство, рассказывают, кто с кем спит. Это все – негативный пример для народа», — заключил Сафронов.