«Они патриоты»: известный режиссер заступился за Пугачеву и Галкина

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль. Сначала звездная пара никак не комментировала свой поступок, а позже шоумен начал публиковать в своих соцсетях ролики, в которых лил грязь на Россию.
При всем этом режиссер Роман Родин уверен, что Пугачева и Галкин очень любят свою родину.
«Я хорошо знаю и Аллу, и Максима. Нам нельзя забывать, что они настоящие патриоты. И все инсинуации, которые вокруг них сейчас происходят - просто гнусная ложь! Максим - настоящий профессионал. Как человек своего жанра, он не имеет права не давать материалы, которые бы не имели критической оценки и направленности», - цитирует Родина ProZvezd.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, на днях Аллу Пугачеву заметили в одном из московских аэропортов. Максим Галкин при это остался в Латвии, куда недавно семья перебралась из Израиля.