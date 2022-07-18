«Они патриоты»: известный режиссер заступился за Пугачеву и Галкина

В начале марта Алла Пугачева и Максим Галкин уехали в Израиль. Сначала звездная пара никак не комментировала свой поступок, а позже шоумен начал публиковать в своих соцсетях ролики, в которых лил грязь на Россию.

При всем этом режиссер Роман Родин уверен, что Пугачева и Галкин очень любят свою родину.