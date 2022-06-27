«Они однояйцевые!»: Лоза разгромил Ханну, Люсю Чеботину, Хабиба и других молодых артистов

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади отгремел фестиваль «Алые паруса», посвященный выпускникам.

Перед питерцами и гостями города выступили молодые артисты Ханна, Люся Чеботина, Хабиб, Коста Лакоста и другие. Зрители, вроде бы, по большей части остались довольны. А вот музыкант Юрий Лоза не поскупился на слова в адрес хедлайнеров концерта.

«Они похожи, как однояйцевые! Главное, что я вынес из выступлений сегодняшних кумиров молодежи, — профессия «текстовик» умерла, а значит, ждать появления новых Дербеневых или Резников не приходится», — написал Лоза в своем телеграм-канале.

Лозе не понравилось, что вместо нормальных слов современные артисты часто просто поют «ла-ла-ла». Осудил автор песен и то, что нынешние певцы поют неразборчиво.

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