«Они обладали какой-то магией»: Ревва назвал чародеями солистов «Ласкового мая»

Шоумен Александр Ревва в фильме «Ласковый май» и Юрий Шатунов. Лекарство для страны» заявил, что музыкальная команда пользовалась необычайной любовью фанаток во времена СССР.
«Милиционеры пускали по пять-семь девочек к Юре Шатунову, которые бежали к нему, и он оставлял им автографы. Это, конечно, была фантастика. И все, кто его коснулся или что-то получил - эти люди становились самыми популярными в районах. В близлежащих городах. Это была просто фантастика».
По словам Реввы, без волшебства здесь не обошлось. «Я думаю, что они обладали какой-то магией все равно. Вот какие-то они чародеи», - заявил он.
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Напомним, что «Ласковый май» - самая популярная группа в СССР в конце восьмидесятых годов. Одно время по стране гастролировали сразу 67 коллективов.