«Они обладали какой-то магией»: Ревва назвал чародеями солистов «Ласкового мая»

По словам Реввы, без волшебства здесь не обошлось. «Я думаю, что они обладали какой-то магией все равно. Вот какие-то они чародеи», - заявил он.

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Напомним, что «Ласковый май» - самая популярная группа в СССР в конце восьмидесятых годов. Одно время по стране гастролировали сразу 67 коллективов.