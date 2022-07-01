«Они не верят»: директор Шатунова - о состоянии близких певца

На прошлой неделе не стало популярного певца Юры Шатунова. Артист умер от острой сердечной недостаточности, ему было всего 48 лет… У музыканта остались жена и двое детей — сын и дочь. Конечно, они очень тяжело переживают утрату отца.

«Им очень тяжело. Но они выдержали этот страшный удар достойно, без срывов, — поделился со «СтарХитом» директор Шатунова Аркадий Кудряшов. — После того, как прах Юры предали земле, там же, на Троекуровском кладбище, в трапезной прошли поминки, присутствовали только родные и друзья. Сидели, вспоминали Юру, они не верят, что его больше нет».

Через некоторое время семья Шатунова вернется в Германию — уже несколько лет музыкант жил там на постоянной основе. Вторую часть праха Юрия развеют над озером, под Мюнхеном.

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