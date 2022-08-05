«Они не контактировали»: хотел ли Шатунов увидеться со своим отцом

В то же время Кузнецов отмечал, что какие-то личные моменты Шатунов обсуждал с ним. «Ну там на катере покататься. Он никогда не говорил, хочет или нет познакомиться со своим отцом. Они не контактировали», - отмечал Кузнецов.

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Напомним, что Юрий Шатунов не любил своего отца. Тот ушел из семьи, когда будущему музыканту было всего три года.