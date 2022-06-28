«Они не дают тело опять!»: вскрылась неприглядная переписка бывшей жены Пьера Нарцисса

С 29 июня на 30-е перенесли в третий раз прощание с Пьером Нарциссом, сообщает «СтарХит».

Издание опубликовало на своем ресурсе переписку экс-жены музыканта с певицей Миленой Дейнегой, которая вскрывает неприглядную причину происходящего.

Экс-жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева так и не смогла найти общего языка с камерунской родней своего бывшего супруга. Повлиять на ситуацию она не в силах, поскольку после развода не является родственником Пьеру Нарциссу, а их дочь еще несовершеннолетняя и тоже не может как-то воздействовать на бабушку из Африки.

«Милена, они не дают завтра тело на прощание опять… Война с матерью и сестрой. Это кошмар! Прощание будет в крайний срок, когда им удобно — это четверг. Четверг — окончательный срок. И сразу он на самолет», — видно в переписке Валерии Калачевой с приятельницей.

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