«Они на всех смотрели сверху вниз»: Догилева – о манере поведения артистов Театра на Таганке

По словам самого Беляева, товарищи не понимали его действий. «У меня были друзья, которые узнали, что я пошел в Театр на Таганке. Они мне говорили: «Ты дурак что ли? Что ты там делать будешь». Я пользовался славой этого театра, к которому не имел никакого отношения. Я был горд этой славой, ничего для этого не сделав», - сказал актер.

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Напомним, что Юрий Беляев – заслуженный артист России. Он женат на актрисе Татьяне Абрамовой, которая младше его на 27 лет.