«Они на всех смотрели сверху вниз»: Догилева – о манере поведения артистов Театра на Таганке

Народная артистка Татьяна Догилева в эфире «Центрального телевидения» рассказала о манерах поведения артистов Театра на Таганке, в котором служил ее друг актер Юрий Беляев. Он отмечает 28 августа 75-летие.
«Манера поведения артистов театра на Таганке - она была некая такая хамоватая. Они на всех смотрели сверху вниз. Они всегда считали себя самыми бунтарными».
По словам самого Беляева, товарищи не понимали его действий. «У меня были друзья, которые узнали, что я пошел в Театр на Таганке. Они мне говорили: «Ты дурак что ли? Что ты там делать будешь». Я пользовался славой этого театра, к которому не имел никакого отношения. Я был горд этой славой, ничего для этого не сделав», - сказал актер.
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Напомним, что Юрий Беляев – заслуженный артист России. Он женат на актрисе Татьяне Абрамовой, которая младше его на 27 лет.