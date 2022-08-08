«Они меня приглашают»: Данилко раскрыл, кто из россиян заказывает его выступления

Артист Андрей Данилко (сценический образ — Верка Сердючка) заявил, что по-прежнему выступает для граждан России, но только за пределами страны.

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На корпоративы богатые и сильные мира сего с удовольствием приглашают его, а он и не отказывается.

«Ваши олигархи, ваши бизнесмены, ваши депутаты Госдумы устраивают себе мероприятия в Дубае, в Абу-Даби, и они всегда меня приглашают. Два таких выступления — и я себе возвращаю два гастрольных тура по России», — рассказал продюсер Леонид Дзюник о диалоге с Андреем Данилко по этому поводу.

Данилко ни капли не сомневается, что будет всегда востребован у богачей и никогда не останется без средств к существованию.

Источник: «Абзац».