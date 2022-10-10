«Они меня использовали»: обнародовали заявление Аллы Пугачевой

Алла Пугачева недавно сорвалась на своих соотечественников, которых считает врагами, из Израиля. Примадонна обозвала их «холопами» и «рабами», заявив, что их любовь ей не нужна.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Не трудно догадаться, что негативную информацию о себе Алла Пугачева почерпнула из прессы и Сети. При этом ранее народная артистка заявляла, что вообще старается не смотреть то, что пишут о ней издания, показывает ТВ.
«Она (пресса. — Прим. ред.) очень негативно на меня действует, поэтому я стараюсь не смотреть негативного по телевизору. Стараюсь не читать газеты», — говорила в 90-е знаменитость.
Мало того, Пугачева утверждала, что все обидное от журналистов она поворачивала в свою пользу.
«Они меня использовали, а я уже использовала результат, которого они пытались добиваться. Когда они критикуют, мне остается только подивиться их недальновидности. Эту критику всю, как у нас говорят, обделывание, мне осталось натянуть на свою жизнь, на свое творчество и все», — отмечала Алла Борисовна.
Источник: «Экспресс газета».