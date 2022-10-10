«Они меня использовали»: обнародовали заявление Аллы Пугачевой

Алла Пугачева недавно сорвалась на своих соотечественников, которых считает врагами, из Израиля. Примадонна обозвала их «холопами» и «рабами», заявив, что их любовь ей не нужна.

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Не трудно догадаться, что негативную информацию о себе Алла Пугачева почерпнула из прессы и Сети. При этом ранее народная артистка заявляла, что вообще старается не смотреть то, что пишут о ней издания, показывает ТВ.

«Она (пресса. — Прим. ред.) очень негативно на меня действует, поэтому я стараюсь не смотреть негативного по телевизору. Стараюсь не читать газеты», — говорила в 90-е знаменитость.

Мало того, Пугачева утверждала, что все обидное от журналистов она поворачивала в свою пользу.