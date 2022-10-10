«Они меня использовали»: обнародовали заявление Аллы Пугачевой

Примадонна утверждает, что СМИ писали про нее ложь.
Алла Пугачева.

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press 

Алла Пугачева недавно сорвалась на своих соотечественников, которых считает врагами, из Израиля. Примадонна обозвала их «холопами» и «рабами», заявив, что их любовь ей не нужна.

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Не трудно догадаться, что негативную информацию о себе Алла Пугачева почерпнула из прессы и Сети. При этом ранее народная артистка заявляла, что вообще старается не смотреть то, что пишут о ней издания, показывает ТВ.

«Она (пресса. — Прим. ред.) очень негативно на меня действует, поэтому я стараюсь не смотреть негативного по телевизору. Стараюсь не читать газеты», — говорила в 90-е знаменитость.

Мало того, Пугачева утверждала, что все обидное от журналистов она поворачивала в свою пользу.

«Они меня использовали, а я уже использовала результат, которого они пытались добиваться. Когда они критикуют, мне остается только подивиться их недальновидности. Эту критику всю, как у нас говорят, обделывание, мне осталось натянуть на свою жизнь, на свое творчество и все», — отмечала Алла Борисовна.

Источник: «Экспресс газета».

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