«Они хотят получить там дивиденды»: Никас Сафронов – о сбежавших звездах, поливающих грязью страну

Многие знаменитости, уехав из страны минувшей весной, стали высказываться негативно о стране и земляках, коллегах и поклонниках. Уже успели наговорить на скандал Максим Галкин, Андрей Макаревич, Чулпан Хаматова, Татьяна Лазарева и другие.

Художник Никас Сафронов считает, что так поступать нельзя. Он убежден, что сбежавшие лгут, говоря о том, как все теперь в России плохо.

«Обвинения в адрес страны — это временный всплеск, то, о чем они потом пожалеют. Извинятся и будут целовать землю. Нельзя ругать свою мать, потому что она тебя родила и дала жизнь. Нельзя ругать свою страну, которая дала тебе образование, вырастила тебя, дала любовь и преданность. Здесь все наше родное. Когда люди уезжают, зачем они говорят гадости? Они хотят получить там дивиденды. Малоталантливые люди уезжают, на Западе их награждают, дают деньги, они получают «Оскар». Но все это незаслуженно», — считает художник.

Источник: "Народные новости"