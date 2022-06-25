«Они и раньше были смешными»: Кормухина – об отъезде в США Little Big

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» высказалась об отъезде музыкальной команды Little Big в США.
«Вроде они и раньше были смешными, но меня рассмешить не просто. А вот теперь получилось».
Ранее российская музыкальная группа Little Big объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе.
В 2020 году группа выдвигалась на конкурс «Евровидение» от России с песней UNO, клип на которую в июле того же года стал самым просматриваемым на канале европейского песенного конкурса.
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