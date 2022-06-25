«Они и раньше были смешными»: Кормухина – об отъезде в США Little Big

Ранее российская музыкальная группа Little Big объявила на своем официальном сайте, что теперь базируется в Лос-Анджелесе.

В 2020 году группа выдвигалась на конкурс «Евровидение» от России с песней UNO, клип на которую в июле того же года стал самым просматриваемым на канале европейского песенного конкурса.

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