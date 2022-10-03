«Они горели ярко, но недолго»: Рудковская изящно пнула Тутберидзе на фоне ухода от нее Трусовой

Продюсер ледовых шоу Яна Рудковская на фоне ухода Александры Трусовой от Этери Тутберидзе вновь решила напомнить всем, что тренер работает, по ее мнению, нацелено на создание одноразовых чемпионов.

Рудковская напомнила, что никто из воспитанников Тутберидзе не вернулся на Олимпийский лед. Быстро зашли звезды Юлии Липницкой и Алины Загитовой.