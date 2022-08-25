«Они это исправили»: Ксения Собчак заступилась за Евгения Ройзмана

На бывшего мэра Екатеринбурга завели уголовное дело.
Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграм» выразила поддержку бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману. Она поделилась снимком, на котором запечатлены оппозиционеры. Кадр в свое время Ройзман подписал так: «Я один на свободе».

«Месяц назад. Сегодня они это исправили».

Напомним, что Евгений Ройзман не раз позволял себе негативные высказывания о происходящих в мире событиях. В итоге против него было заведено уголовное дело.

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На данный момент известно, что Евгений Ройзман задержан на 48 часов. Ранее за свои неосторожные высказывания оппозиционер не раз получал денежные штрафы.

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