«Они это исправили»: Ксения Собчак заступилась за Евгения Ройзмана

Напомним, что Евгений Ройзман не раз позволял себе негативные высказывания о происходящих в мире событиях. В итоге против него было заведено уголовное дело.

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На данный момент известно, что Евгений Ройзман задержан на 48 часов. Ранее за свои неосторожные высказывания оппозиционер не раз получал денежные штрафы.