«Они для меня грязные»: Никоненко назвал Галкина* проституткой

73-летняя Алла Пугачева не смогла молча и с достоинством покинуть Россию. Некогда певица номер один в стране, уехав в Израиль, оскорбила россиян, назвав рабами, и многие не простили ей таких слов.

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Народный артист России, режиссер Сергей Никоненко не стал выбирать выражения, а сказал все, что думает. Комментируя в программе «Кульуправление» на YouTube произошедшее, деятель хлестко врезал Пугачевой и ее мужу, шоумену Максиму Галкину*.