«Они для меня грязные»: Никоненко назвал Галкина* проституткой

73-летняя Алла Пугачева не смогла молча и с достоинством покинуть Россию. Некогда певица номер один в стране, уехав в Израиль, оскорбила россиян, назвав рабами, и многие не простили ей таких слов.
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Народный артист России, режиссер Сергей Никоненко не стал выбирать выражения, а сказал все, что думает. Комментируя в программе «Кульуправление» на YouTube произошедшее, деятель хлестко врезал Пугачевой и ее мужу, шоумену Максиму Галкину*.
«Они все продажные. Мальчишка, которого она пригрела, - тоже проститутка. Для них понятий «Родина» и «Отечество» не существует. Где платят, там у них и Родина. Для меня они грязные люди - что Алла, что ее мальчишка-засранец», - разразился Никоненко гневом.
Галкину* прилетает не в первый раз. Его высказывания за последние полгода в адрес России привели к тому, что артиста признали иноагентом.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента