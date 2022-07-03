«Она - женщина! Для нее дом - самое важное»: что Якубович говорил о затворнице-жене

От третьей жены Марины Видовой у ведущего программы «Поле чудес» на Первом канале есть дочка Варвара. Ей 24 года. Леонид Якубович не скрывает, что испытывает к своей второй половинки теплые чувства, она его муза.

В одном из интервью шоумен дал понять, что его жена слывет гостеприимной хозяйкой, она превосходно справляется с домашними делами, вкусно готовит, следит за бытом и не требует, чтобы муж нашел ей помощницу.

Зато светские мероприятия и шумные праздники именитых друзей Марину Видову совсем не привлекают. За что многие стали называть жену Леонида Аркадьевича затворницей. Она редко появляется в свете с мужем, предпочитая жить в его тени.

«Она - женщина! Для нее дом - самое главное, что есть в жизни. Она с утра что-то делает. Солит, коптит. Самое главное в жизни - знать, что стоит голову повернуть, и человек рядом. А другого мне и не надо», - говорил Якубович.

По материалам программы «Судьба человека»

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