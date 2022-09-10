«Она же просто убожество! И вдруг полезла к молодому»: новая пассия Шаляпина накинулась на Копенкину

Новая избранница Прохора Шаляпина, модель Ольга Сан нелестно высказалась в адрес бывшей жены своего бойфренда, Ларисы Копенкиной. В интервью сайту Prozvezd она не выбирала выражения и сказала вс, что думает о женщине.

«Его любовные отношения с Копенкиной — это просто жуткий фарс! На эту Ларису ведь без слез не взглянуть. Ну, подойди ты к зеркалу, посмотри на себя. Она же просто убожество! И вдруг полезла к молодому красивому мальчику», - разошлась ни с того ни с сего Сан.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Пассия Шаляпина негодует, что Копенкина ничем ему не помогла – ни материально, ни морально. Тем не менее, сам Прохор так не считает: они были женаты всего год, сыграв свадьбу в 2013 году, но по сей день он вспоминает бывшую добрым словом и часто виделся с ней до недавнего времени.